'Giocare in rete: paura e fiducia'

'Giocare in rete: dalla paura alla fiducia': tre incontri dedicati ai genitori e ai ragazzi per confrontarsi, capire e analizzare rischi e pericoli.

Tre serate dedicate a genitori. Tre serate dedicate al ruolo parentale. Tre serate per ragionarie insieme sui rischi della rete. Tre serate per sostenere i ragazzi. 'Giocare in rte: dalla paura alla fiducia', questo, allora, il titolo dell'iniziativa promossa in in sala consiliare a Castano da 'La Grande Casa', Gruppo 'Progettando Castano Primo' e 'People First' (con Azienza Sociale, Albatros, Comuni di Castano, Vanzaghello, Arconate e Inveruno, No Slot e Ats Città Metropolitana di Milano), appunto per analizzare i rischi legati alla rete, ai videogiochi e alle dipendenze che possono portare. "Abbiamo unito il punto di vista tecnico di People First, che ha un team di persone che si dedica specificatamente a questi temi, con le competenze psicologico/pedagogiche de La Grande Casa - spiegano i promotori - Il tutto è stato inserito all'interno delle iniziative che quest'ultima propone con il sostegno di Ats Città Metropolitana di Milano. Una bella occasione, che spazierà tra diversi aspetti di questo vasto argomento, per consentire ai genitori, ma anche ai ragazzi, di comprendere i rischi di certe situazioni e di taluni comportamenti spesso svolti in modo inconsapevole". Nel dettaglio, quindi, si comincerà il 14 giugno con 'Il cervello degli adolescenti', mentre il 21 sarà la volta di 'Strategie di connessione' e, infine, il 28 'Ma quindi, concretamente?'. Relatori saranno la dottoressa Silvia Martella (pedagogista) e il dottor Stefano De Ciechi (consulente informatico); introdurà gli appuntamenti, la dottoressa Ieva Brunella (Ats Milano Città Metropolitana).

