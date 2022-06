Nuoto sincronizzato ancora protagonista

Seconda uscita, domenica 5 giugno, per la squadra di nuoto sincronizzato Games Sport, questa volta una gara FIN (Federazione Italiana Nuoto), e precisamente il Trofeo Campus Aquae Pavia, dove le atlete della società cuggionese hanno dimostrato le ottime doti confermando i risultati della esibizione precedente.

Tra tutti spiccano il primo posto di Boschetti Sara, Dell’acqua Lucrezia e Verdelli Sara nel Trio Esordienti A e il terzo posto di Boschetti Marta nel 'Solo' Categoria Junior. Ottima anche la prestazione nel Doppio Esordienti A di Brasca Giorgia e Miramonti Viola, entrambe alla prima gara in assoluto. Stesso piazzamento per Giulia Cosenza e Boschetti Marta in categoria Assolute.

Buone prestazioni anche per le atlete in categoria ragazze e junior: Giulia, Giorgia, Vittoria, Greta, Emma, e per Martina e Ludovica alla loro prima esperienza di gare con un buon esordio. Ancora tanto lavoro per crescere ulteriormente e comunque la soddisfazione delle Allenatrici Claudia Cattaneo e Giorgia Biscozzi è davvero grande sia per l’impegno dimostrato sia per i risultati ottenuti.

L’appuntamento ora è per l’esibizione estiva che si terrà come da tradizione presso la piscina comunale di Cuggiono, nella vasca olimpionica esterna, venerdì 17 alle 19.30 (ingresso Libero).

