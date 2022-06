Tutti in Tenso con 'La Goccia'

Grande successo per l'iniziativa 'Weekend in-Tenso' organizzato da 'La Goccia'. Tante, tantissime le persone che non hanno voluto mancare all'appuntamento.

In fondo già dal titolo dell'iniziativa ('Weekend in-Tenso') era chiaro che sarebbe stata una 'due giorni' davvero dai grandi numeri. E così, appunto, è stato. Un successo, insomma, l'appuntamento de 'La Goccia' proprio in tensostruttura a Castano. Tante, tantissime le persone che non hanno voluto mancare e che si sono ritrovate in via Mantegna per trascorrere qualche ora in compagnia, tra musica e ottima cucina. L'evento andrà, ora, a finanziare progetti a favore di bimbi e ragazzi.

