Petardo esploso: identificato l'autore

Giovana lancia un petardo sul retro di un esercizio pubblico. Dopo indagini e verifiche delle telecamere di videosorveglianza, la Polizia locale l'ha identificato.

Lo scoppio improvviso, molti a chiedersi e a fare ipotesi su cosa fosse accaduto e, poi, ecco che le diverse domande hanno avuto una risposta: un petardo lanciato nel retro di un locale pubblico. Ma non è finita qui, perché proprio nelle scorse ore è stato identificato anche l'autore del gestto. Lo hanno rintracciato gli agenti della Polizia locale di Turbigo, dopo minuziose indagini e verifiche dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. Lui, un ragazzo di circa vent'anni residente nel Castanese, forse annoiato e comunque incurante dei danni che avrebbe potuto provocare, come detto, ha pensato bene di accendere un petardo e gettarlo, appunto, all'interno dell'area attrezzata a quell'ora ancora affollata. Per fortuna nessuno è stato raggiunto dall'esplosione, ma le conseguenze avrebbe potuto essere ben più gravi. "La cosa più triste - afferma il comandante Fabrizio Rudoni - è che a fronte di una persona che commette un atto simile, tutti gli altri si danno alla fuga. Neanche il coraggio di rispondere delle proprie azioni, soprattutto perché se il giovane identificato ha lanciato il petardo è stato in qualche modo fomentato dagli altri, che hanno lasciato in nei guai un loro amico (nei suoi confronti è stato ratificato il capo d'accusa e stiamo procedendo in termini di legge) senza il coraggio di farsi avanti. L'area, comunque, è totalmente coperta dalle telecamere, quindi con calma e tempo tutti verranno raggiunti".

