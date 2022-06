Nuoto ancora protagonista

Domenica 29 maggio è stata ancora una giornata di soddisfazioni per la Squadra di nuoto della Games Sport. Ottimi e importanti risultati.

Domenica 29 maggio è stata ancora una giornata di soddisfazioni per la Squadra di nuoto della Games Sport. I 'piccoli' atleti hanno partecipato alla IV Manifestazione Propaganda FIN che si è svolta presso la piscina 'D. Samuele' di Milano . Ecco i migliori risultati ottenuti sotto gli occhi della soddisfatta allenatrice Cecilia Panza: primo posto Erica Tarzia 25m stile in 27"10 ; secondo posto Davide Boaro 50m stile 45"10; quarto posto Camilla Castrucci 50m dorso 56"80 ; quinto posto Serena Carotenuto 50m dorso in 59"00. Hanno partecipato anche Marco Carlo Milani 50m stile, Luca Joash Nannola 50m stile, Alice Canepari 50m rana, Giorgia Cecilia Rojas Parra 50 m sl, Raffaele Perego 50m sl, Luca Verdelli 50m stile, Giacomo Tolotti 50m stile, Giulio Esposto 50m rana, Simone Calloni 50m stile, Giovanni Calcaterra 50m stile e Mattia Ceriotti 50m stile. Come seconda gara hanno fatto tutti la prova didattica di salvamento prevista dal regolamento del settore propaganda. Una Squadra che sta crescendo e che sicuramente potrà ulteriormente migliorare nei prossimi appuntamenti.

