'Baranzate Ateliers'

Un gioiello di archeologia industriale diventa lo spazio ideale per guardare al futuro. È la ex fabbrica Necchi di Baranzate che ospita gli Zavantem Ateliers, per la seconda volta alla Milano Design Week. I 21 artisti e designer del collettivo Zavantem - fondato in Belgio nel 2019 - e le “gallerie amiche” si riuniranno qui come «intorno a un caminetto» per condivisioni e contaminazioni tra designer, artisti, collezionisti e architetti per tracciare nuovi sentieri nella contemporaneità.

