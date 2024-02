È già aria di 'Fuorisalone': l'anteprima del 'temporary cafè' di OLEV

Emozionale, immersivo e tutto da vivere: si respira il profumo del caffè al Caleido Contract Café, uno spazio dedicato ad architetti e progettisti d’interni che si trasformerà in vero e proprio temporary café durante la Design Week milanese.

Emozionale, immersivo e tutto da vivere: si respira il profumo del caffè al Caleido Contract Café, uno spazio dedicato ad architetti e progettisti d’interni che si trasformerà in vero e proprio temporary café durante la Design Week milanese.

Progettato da MM Company, lo spazio di 100 mq vede come assolute protagoniste quattro aziende venete e una friulana, produttrici di arredo high-end, che fanno del made in Italy il fulcro della loro produzione: OLEV per le lampade di design, Sitia per i raffinati imbottiti, Codutti per eleganti tavoli, Prodital per pareti modulari in pelle e Matteo Pala per i pregiati tappeti.

Uno spazio dinamico e sofisticato, un’immersione nel mondo del design tra vetri soffiati a bocca, tessuti e verniciature preziose: un luogo in cui l'interazione e lo scambio di idee si fondono armoniosamente con il piacere di gustare dolci prelibatezze e caffè.

Caleido Contract Café è uno spazio instagrammabile, situato a due passi dalla Fondazione Feltrinelli e in una delle zone più vibranti della Design Week, dove creativi, buyer, rivenditori, architetti, saranno i benvenuti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!