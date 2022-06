Come saranno le città del futuro? Un’idea la darà durante la Design Week 2022 la speciale installazione Next Urban Landscapes: Datum and Resiliency, che si potrà ammirare ad Alcova (via Saint Bon 1) dal 5 al 12 giugno.

Come saranno le città del futuro? Un’idea la darà durante la Design Week 2022 la speciale installazione Next Urban Landscapes: Datum and Resiliency, che si potrà ammirare ad Alcova (via Saint Bon 1) dal 5 al 12 giugno. Curata dal Director of Education di Domus Academy, Mark Anderson, e dall’architetto e docente Dante Donegani, la mostra presenterà una selezione di progetti riguardanti la città del 21° secolo dove l’ambiente precostituito viene analizzato da nuove prospettive. Lo sguardo dei progettisti è puntato in alto: ai tetti, nello specifico, concepiti come piattaforme di connessione al cielo e, allo stesso tempo, segno tangibile delle frammentazioni della società odierna. Tra i progetti esposti, piacerà a molti il Floating Environments, di Vatsal Hemant Shah, Luca Micheli, Ecem Argin ed Elicenur Uzkurt, che prevede la creazione di ambienti urbani sui tetti degli edifici, in cui umani e insetti impollinatori possono convivere e collaborare.

