Darsena protagonista della Tortona Design Week

Superstudiopiù, con l’ultimo format di Superdesign Show, e Base, con la seconda edizione di We Will Design, laboratorio sperimentale di immaginazione e inclusione che riunisce designer di grido e studenti, saranno mete imperdibili di chi parteciperà alla Tortona Design Week, uno degli appuntamenti più attesi del Fuorisalone. Il tema intorno a cui si sviluppa la proposta del distretto è Fluidity and Design, in cui il design diventa la chiave per immaginare processi futuri che possano rispondere alle urgenze dell’oggi. Da non perdere, in zona, anche la più grande novità di quest’anno: la Floating Forest, presentata da Timberland, una foresta multisensoriale galleggiante, realizzata come ecosistema indipendente sull’acqua della Darsena di Milano, per una città più verde. È progettata da Stefano Boeri Interiors.

