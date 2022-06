Circa 250 iscritti, tante trasferte, ma anche un ‘finale’ storico... e tricolore. Il ‘Milan Club Cuggiono’ ha riaperto nel settembre 2016 negli anni ‘bui’ delle delusioni e delle classifiche mediocri.

Circa 250 iscritti, tante trasferte, ma anche un ‘finale’ storico... e tricolore. Il ‘Milan Club Cuggiono’ ha riaperto nel settembre 2016 negli anni ‘bui’ delle delusioni e delle classifiche mediocri. “Il fatto di essere ‘rinati’ in anni difficili ma con grande passione testimonia il grande entusiasmo dei tifosi rossoneri - ci spiega Antonio Albrizio, presidente del ‘Milan Club’ - il nostro gruppo ormai ha tanti amici fissi e stabili, siamo abbonati a San Siro e abbiamo partecipato a oltre 14 trasferte quest’anno. Senza dimenticare che alcuni hanno seguito la squadra anche nella trasferta vittoriosa di Champions a Madrid. Per un anno, con tanti mesi con ancora restrizioni e difficoltà legate al Covid, non è poco. Ora siamo ad oltre 53 abbonati per la stagione che inizierà da metà agosto”. Finito il campionato ha riaperto anche la sede, ogni lunedì sera in via Garibaldi a Cuggiono dalle 21. Per sabato 18 giugno è in programma una grande cena e festa ‘rossonera’ per celebrare il tricolore (informazione sulle pagine social del gruppo). E il futuro? “Il cuore dice San Siro, ma riflettendo... comprendo che servirà uno stadio nuovo e moderno”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!