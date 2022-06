"Il nostro gruppo, il vero cambiamento"

Dario Candiani, candidato sindaco di 'Insieme per Magnago e Bienate': "Ecco perché i magnaghesi e i bienatesi, il prossimo 12 giugno, dovrebbero votare per noi".

"Noi il vero cambiamento": lo ha detto più volte in queste settimane, il candidato sindaco di ‘Insieme per Magnago e Bienate’ (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e la civica ‘SiAmo Magnago e Bienate’), Dario Candiani. Ed è tornato a ripeterlo anche nei giorni scorsi, proprio per invitare, il 12 giugno, i cittadini a votare la sua lista. "Il gruppo opposto al nostro, infatti, si chiama cambiare, ma in realtà non ha cambiato niente - prosegue - Ecco, allora, perché darci fiducia. Abbiamo progetti chiari, precisi e concreti per il presente e il futuro del capoluogo e della frazione".

