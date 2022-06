"La squadra migliore per amministrare"

Gianluca Marta, candidato sindaco di 'Progetto:Cambiare': "Ecco perché i magnaghesi e i bienatesi, il prossimo 12 giugno, dovrebbero votare per noi".

Parla di squadra migliore per poter continuare ad amministrare Magnago e Bienate, il candidato sindaco di ‘Progetto:Cambiare’ (il gruppo uscente alla guida del capoluogo e della frazione), Gianluca Marta. “Ecco, allora, perché i magnaghesi e i bienatesi, il prossimo 12 giugno, dovrebbero votare per noi - ribadisce - Siamo, infatti, una lista coesa, con gli stessi ideali e i medesimi valori e obiettivi. Da parte nostra ci sono sempre stati e ci saranno sempre passione, ascolto, umiltà e voglia di fare, ma anche il coraggio e l’ambizione per far crescere ulteriormente il paese”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!