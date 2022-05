Piscina: stagione estiva

Finalmente si ricomincia con la stagione estiva anche alla piscina comunale di Cuggiono. Le vasche scoperte e lo storico parco alberato riapriranno il 2 giugno.

Finalmente si ricomincia con la stagione estiva anche alla piscina comunale di Cuggiono. Le vasche scoperte e lo storico parco alberato riapriranno il 2 giugno per accogliere tutti quelli che cercano un po’ di fresco o semplicemente vogliono passare una giornata in un posto tranquillo e accogliente. Due le vasche, una olimpionica da 50 metri e una per bambini, circondate da oltre 7000 mq di prato con alberi ultradecennali. La struttura offre anche una zona “spiaggia” con sabbia e una zona solarium con lettini in stoffa. Per i più sportivi è presente un campo da beach volley e non manca nemmeno la possibilità del ristoro con un fornitissimo Bar in grado di rendere piacevole anche la pausa pranzo. Bar con terrazzo aperto anche al pubblico esterno e teatro delle serate estive con musica dal vivo ed eventi che cominceranno a partire proprio da sabato 4 giugno con il concerto degli IF – Pink Floyd tribute band. Per i ragazzi poi c’è la possibilità di frequentare un Swim Camp dove alle attività sportive, con prevalenza quelle natatorie, potranno seguire anche lezioni bisettimanali con un insegnante madrelingua. E naturalmente continuano i corsi nella piscina coperta. Orari apertura vasche scoperte: Lun – Mer – Gio – Sab – Dom: 10 – 20, Mar – Ven: 10 - 20.30. Ci sono tutte le premesse per una stagione di quelle da ricordare. Per informazioni www.gamesafg.it – 02/974384.

