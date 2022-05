Le messe in 'diretta'

Le Sante Messe su YouTube: "Al momento il servizio è attivo per la celebrazione delle ore 11 della domenica, ma confidiamo di implementarlo per altre messe festive e feriali".

Un'idea pensata e concepita dal 'bisogno' dei lunghi mesi di lockdown, sperimentata con l'aiuto dei volontari tramite Facebook, ma che è valutato possa essere un valido servizio per la comunità. "Grazie al contributo di Avis e di diversi donatori privati abbiamo attivato un sistama di trasmissione delle Messe in diretta dalla nostra Basilica - spiega don Angelo Sgobbi - Al momento il servizio è attivo per la celebrazione delle ore 11 della domenica, ma confidiamo di implementarlo per altre messe festive e feriali. Basta collegarsi al canale youtube della parrocchia (www.youtube.com/c/ParrocchiacuggionoIt) e si potranno vedere le celebrazioni su smart tv, tablet o smartphone. Invitiamo i nipoti ad aiutare i nonni ad imparare ad accedere. Ricordiamo che la messa online non sostituisce quella in presenza, ma è un valido servizio per chi è impossibilitato ad uscire di casa".

