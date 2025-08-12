Pellegrini di Speranza

Dopo aver partecipato al Giubileo dei Giovani a Tor Vergata, i cuggionesi, insieme a più di 700 coetanei ambrosiani, hanno preso parte al gemellaggio con la diocesi di Gaeta.

Un gruppo di giovani e 18/19enni di Cuggiono, accompagnati dal parroco don Andrea Cardani, ha vissuto un’esperienza intensa e indimenticabile tra Roma e il sud del Lazio. Dopo aver partecipato al Giubileo dei Giovani a Tor Vergata – che ha visto radunarsi oltre un milione di ragazzi da tutto il mondo – i cuggionesi, insieme a più di 700 coetanei ambrosiani, hanno preso parte al gemellaggio con la diocesi di Gaeta, soggiornando a Formia.

Il viaggio, iniziato con la Messa di apertura e gli incontri a Roma, è proseguito con giornate di fraternità e scambio in parrocchie, palestre e spazi comunitari di Formia e Minturno. Ad accoglierli, famiglie e volontari che hanno offerto pasti, alloggi e soprattutto calore umano. Tra cene animate da musica dal vivo, veglie in riva al mare, momenti di preghiera e visite ai luoghi del territorio, i ragazzi hanno respirato una Chiesa viva, accogliente e universale.

Le parole di Papa Leone, ascoltate a Tor Vergata – “La pienezza della nostra esistenza è legata a ciò che sappiamo accogliere e condividere” – hanno trovato concreta testimonianza nell’abbraccio della comunità gaetana. Come hanno raccontato alcuni partecipanti, la fraternità e l’amicizia nate in questi giorni hanno lasciato un segno profondo, un “carico di emozioni” che non si cancellerà.

Durante la Messa conclusiva allo stadio di Gaeta, don Marco Fusi, responsabile del Servizio per i Giovani e l’Università della Diocesi di Milano, ha sottolineato il significato di questa esperienza:

"Il gemellaggio tra la Diocesi di Milano e di Gaeta è stato uno scambio di grazie: la grazia di essere cristiani, di avere la luce della fede e poterla condividere. I giovani hanno assaporato gli ingredienti della vita cristiana – accoglienza, ospitalità, sacramenti, Parola – sentendosi parte di una Chiesa grande, che va oltre l’amicizia e si fonda su una fraternità che nasce dall’amore di Cristo. È stata anche un’occasione per custodire le parole ricevute al Giubileo e lasciarle entrare nel cuore".

Giovedì 7 agosto, giorno della partenza, il ritorno a casa è stato accompagnato da zaini pieni di ricordi e cuori colmi di gratitudine. Per molti, il gemellaggio a Gaeta non è stato un semplice prolungamento del Giubileo, ma un vero e proprio trampolino per vivere con pienezza la fede nella vita di tutti i giorni.

