Castanese a Gorizia per il sogno serie D

L'attesa che, inevitabilmente, sale. E con lei, poi, anche la concentrazione e la grinta. Ci siamo, insomma, destinazione Gorizia, dove domenica pomeriggio (29 maggio), la Castanese affronterà appunto i padroni di casa della Pro Gorizia per provare a centrare quel sogno chiamato serie D. Il primo appuntamento della doppia sfida che porterà, una settimana dopo, i friulani a Castano, alla stadio 'Annibale Sacchi', dove saranno nuovamente emozioni allo stato puro. "Siamo gasati. Siamo emozionati - hanno scritto sulla pagina Facebook del G.S. Castanese - Comunque vada sarà un’esperienza nuova e da condividere tutti insieme. Due giorni di momenti e di passione. Non vediamo l’ora di onorare la maglia neroverde fuori dai confini della Lombardia in una gara nazionale come mai era accaduto prima d’ora. Incontreremo una delle migliori squadre friulane e dovremo scendere in campo spinti dalle tante motivazioni che ci hanno portati fino a qui. Non sarà facile, ma sarà bellissimo".

