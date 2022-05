Musica e note in un'ambientazione davvero suggestiva e particolare. Si intitola proprio 'Note al Museo', una serie di appuntamenti promossi dalla Pro Loco.

Musica e note in un'ambientazione davvero suggestiva e particolare. Si intitola proprio 'Note al Museo', una serie di appuntamenti promossi dalla Pro Loco, appunto al museo civico di Castano. E, allora, dopo il primo evento (il 25 maggio scorso), adesso gli altri due momenti sono il primo giugno, alle 21, 'Eugenia Canale & Max De Aloe' (serata jazz) e il 4 giugno, alle 17, 'Gaentica' (concerto in famiglia). L'ingresso è libero; in caso di pioggia, gli eventi si sposteranno in Villa Rusconi.

