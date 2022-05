Masterplan: chiesto incontro con Sala

Una questione verso la quale stanno ponendo la massima attenzione. Ma non ci si ferma qui. Chiesto, adesso, infatti anche un incontro con il sindaco di Milano, Beppe Sala.

Una questione verso la quale stanno ponendo la massima attenzione. Ma non ci si ferma qui. No! Perché, proprio nelle ultime ore, i Comuni di Castano, Vanzaghello, Nosate, Turbigo e Robecchetto hanno chiesto un incontro al sindaco di Milano, Beppe Sala. E sul tavolo, neanche a dirlo ci sono Malpensa e il Masterplan 2035. "Salvguardiamo e tuteliamo il nostro territorio e le nostre comunità che qui vivono - sono stati i commenti - La richiesta di incontraci con il primo cittadino del capoluogo vuole essere un momento per approfondire la situazione e confrontarci in maniera sempre più mirata su una tematica che interessa direttamente il presente e il futuro di quest'area".

