Degrado e vandalismi alla Cascina Garagiola: i cittadini chiedono un intervento

La Cascina Garagiola, luogo storico e di pregio per il territorio, è oggi al centro di una vicenda che mette in luce criticità note a chi vive la zona.

Una situazione di degrado che si protrae da tempo e che desta sempre più preoccupazione tra i residenti. È quella che riguarda l’area della Cascina Garagiola, dove – come segnalato da una mail giunta alla nostra redazione – si registrano episodi ripetuti di abbandono di rifiuti, scritte vandaliche e perfino incendi dolosi.

Secondo la segnalazione, gli atti non sarebbero episodi isolati ma un fenomeno ripetuto nel tempo, tanto da poter essere documentato fotograficamente. “Si tratta di un grave disinteresse per la tutela ambientale e la sicurezza dell’area” scrive il cittadino che ha deciso di rivolgersi alla stampa, nella speranza che l’attenzione pubblica possa sollecitare un intervento concreto da parte delle autorità competenti.

La Cascina Garagiola, luogo storico e di pregio per il territorio, è oggi dunque al centro di una vicenda che mette in luce criticità note a chi vive la zona: rifiuti lasciati sistematicamente, muri imbrattati da scritte e fiamme appiccate a sterpaglie o materiali, probabilmente a scopo distruttivo.

Un quadro che non solo compromette l’aspetto ambientale e paesaggistico, ma che rischia di rappresentare anche un problema di sicurezza. Da qui l’appello dei cittadini a Comune e forze dell’ordine, affinché vengano intensificati i controlli e attivati provvedimenti in grado di tutelare l’area e restituirle il decoro che merita.

