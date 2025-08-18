Magenta festeggia San Rocco, ma la fiera perde smalto: meno bancarelle e visitatori

Tra le bancarelle e gli stand non sono mancate le proposte delle associazioni locali, dalle specialità tipiche fino alla trippa di San Rocco, cucinata dai Bersaglieri della sezione Fortunato Magna e dal Centro Pensionati Magenta.

Magenta ha rinnovato anche quest’anno la tradizione di San Rocco con la storica fiera che, da generazioni, rappresenta un momento di incontro e condivisione per la comunità. La mattinata si è aperta con il consueto giro istituzionale tra le vie del centro: presenti il vicesindaco Enzo Tenti, gli assessori Mariarosa Cuciniello e Giampiero Chiodini e il consigliere comunale Maurizio Baroni.

Tra le bancarelle e gli stand non sono mancate le proposte delle associazioni locali, dalle specialità tipiche fino alla trippa di San Rocco, cucinata dai Bersaglieri della sezione Fortunato Magna e dal Centro Pensionati Magenta. Un impegno prezioso, quello dei volontari, che oltre a curare gli stand garantiscono anche supporto alla viabilità e alla sicurezza, contribuendo a mantenere viva una tradizione che lega la città alla propria storia e identità.

Se da un lato l’atmosfera di festa e il richiamo alle radici popolari restano immutati, dall’altro diversi cittadini non hanno potuto fare a meno di notare come, di anno in anno, la fiera sembri ridursi: meno bancarelle, meno espositori e anche una diminuzione dei visitatori. Una tendenza che in molti attribuiscono sia alla concorrenza di eventi simili nei comuni limitrofi, sia al cambiamento delle abitudini, con una minore attrattiva per il commercio ambulante tradizionale.

Nonostante ciò, San Rocco continua a rappresentare un appuntamento identitario, capace di unire passato e presente e di richiamare l’attenzione sulla forza della comunità magentina. La sfida, per il futuro, sarà trovare nuove formule per valorizzare la fiera e restituirle quello slancio che l’ha resa, per generazioni, uno degli eventi più sentiti dell’estate magentina.

