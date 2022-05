ANPI: "Condanniamo l'accaduto"

La sezione ANPI di Inveruno e Cuggiono condanna fermamente l'atto vandalico compiuto a sfregio del murale realizzato dalle ragazze e dai ragazzi delle Scuole Medie A. Volta di Inveruno. Un'opera realizzata con lo scopo di sottolineare l'importanza della cultura è stata deturpata da simboli nazifascisti. La Sezione è disponibile a collaborare al ripristino dell'opera.

