Nuovo crollo al Marcora

Cade parte del controsoffitto. Il crollo non è un evento isolato, bensì l’ennesima manifestazione di un problema più ampio.

Il crollo di una parte del controsoffitto di un corridoio dell’Istituto Marcora di Inveruno ha riportato all’attenzione le gravi problematiche strutturali che affliggono il plesso scolastico da tempo. Questo nuovo episodio, avvenuto nella giornata odierna, non ha causato feriti, ma ha evidenziato l’urgenza di interventi mirati e strutturali per garantire la sicurezza di studenti, insegnanti e personale.

Il crollo non è un evento isolato, bensì l’ennesima manifestazione di un problema più ampio. Già nei mesi scorsi, infatti, infiltrazioni d’acqua avevano costretto la chiusura di sei aule, limitando ulteriormente la disponibilità di spazi adeguati per le attività didattiche. I disagi non si fermano qui: anche i laboratori, cuore pulsante dell’offerta formativa del Marcora, presentano criticità che ne compromettono il pieno utilizzo.

La mancanza di interventi tempestivi ha portato al deterioramento progressivo della struttura, rendendo sempre più difficoltosa la gestione quotidiana dell’istituto.

La mancanza di interventi tempestivi ha portato al deterioramento progressivo della struttura, rendendo sempre più difficoltosa la gestione quotidiana dell’istituto.

Le reazioni

La notizia del crollo ha suscitato preoccupazione e indignazione tra genitori e studenti, che chiedono risposte chiare e interventi rapidi. Anche il personale scolastico, impegnato a garantire la continuità delle lezioni nonostante le difficoltà logistiche, ha espresso la necessità di un piano concreto per mettere in sicurezza l’edificio e restituire dignità agli spazi educativi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!