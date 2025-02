Incontro sul Codice della Strada

L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza, con l'obiettivo di fornire informazioni chiare e aggiornate su come le nuove norme influenzeranno la circolazione stradale.

Il Comune di Inveruno organizza un incontro informativo rivolto alla cittadinanza per illustrare le ultime modifiche al Codice della Strada e il nuovo sistema di notifiche digitali (SEND). L'evento, promosso dalla Polizia Locale, si terrà il 20 febbraio 2025 alle ore 21:00 presso la Sala F. Virga della Biblioteca Comunale di Inveruno.

Durante l'incontro, verranno illustrate le principali novità della recente Riforma del Codice della Strada, con un focus specifico sulle nuove regole e sugli strumenti digitali introdotti per migliorare la sicurezza e l'efficienza del sistema sanzionatorio. Tra i temi trattati, particolare attenzione sarà dedicata al servizio di notifiche digitali SEND, che rappresenta una rivoluzione nella gestione delle contravvenzioni e delle comunicazioni ufficiali.

L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza, con l'obiettivo di fornire informazioni chiare e aggiornate su come le nuove norme influenzeranno la circolazione stradale e le modalità di comunicazione tra le autorità e i cittadini.

