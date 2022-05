Nuovi modi di viaggiare

Qualità, sicurezza e un’assistenza puntuale e continua. ‘Monrepos Viaggi’ propone un nuovo modo di concepire i viaggi, gite e crociere.

Qualità, sicurezza, un’assistenza puntuale e continua, affidandosi a chi ha fatto delle vacanze altrui il proprio impegno. ‘Monrepos Viaggi’ propone un nuovo modo di concepire i viaggi, gite e crociere. “Spesso ci si affida alle agenzie viaggi su strada o ad internet per prenotare il proprio tour e soggiorno - ci spiega Milena, consulente viaggi per il gruppo nell’Ovest Milanese. Noi invece oltre ai classici viaggi offriamo anche proposte con accompagnamento garantito dall’inizio alla fine. Il nostro consulente vi guiderà dalla partenza ad ogni fase dell’esperienza o proposta di vostro interesse, garantendo la massima sicurezza e gestione dell’iniziativa”. Con la bella stagione già arrivata e l’allentamento delle norme restrittive ora si può tornare a programmare. E qui di proposte ce ne sono davvero di ogni tipo e per ogni tipo di target: dalla gita in giornata ad un tour per famiglie, dall’esperienza ‘sportiva’ per il gruppo di amici ad un addio al celibato particolare. Qualche idea già in calendario? Giornate di trekking in Liguria; tour in barca a vela con tutti i confort; un ferragosto tra grotte, castelli, draghi e favole in Slovenia ; o un weekend alla scoperta di Napoli e del Castello del Boss delle Cerimonie. I prezzi sono assolutamente trasparenti ed accessibili, le idee e le professionalità non mancano, avendo alle spalle un’agenzia viaggi con oltre 30 anni di esperienza. Per avere più informazioni visitare il sito monreposviaggi.eu o chiamate Milena consulente per la nostra zona al n. 3475936768.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!