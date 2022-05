'Intergration Heroes': in campo contro il razzismo

Lunedì 23 maggio lo stadio San Siro ospiterà gli Intergration Heroes. Una serata straordinaria di grande calcio e musica dove i tanti campioni che hanno risposto all’appello di Samuel Eto’o si sfideranno in un evento eccezionale. Gli invitati si sono uniti per l’occasione sotto la bandiera degli Integration Heroes, una squadra nata con lo scopo di condividere il concetto di integrazione ed educazione contro qualunque tipologia di discriminazione. Tra le stelle del calcio presenti ci saranno Zvonimir Boban, Barbara Bonansea, Tim Cahill, Esteban Cambiasso, Vincent Candela, Fabio Capello, Iván Ramiro Córdoba, Filippo Inzaghi, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf e Andriy Shevchenko, Paulo Dybala, Júlio César e Maicon.

