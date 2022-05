Canegrate alle urne

'Corsa' a due a Canegrate alle elezioni comunali del 12 giugno prossimo. Matteo Modica e Matteo Matteucci si sfidano per la carica di sindaco.

Una si chiama 'Insieme' e l'altra 'Nel cuore'. Ambedue hanno in comune due fattori: il Comune di Canegrate che è il nome di partenza delle loro liste e la voglia di andare a governarlo per i prossimi cinque anni con l'intento di farla crescere. Matteo Modica, nelle elezioni in programma il prossimo 12 giugno per il rinnovo delle rappresentanze istituzionali cittadine e la designazione del nuovo sindaco che succederà a Roberto Colombo, è stato scelto da 'Canegrate Insieme'. Per lui, in caso di elezione, si tratterebbe di una sorta di promozione sul campo essendo il vicesindaco uscente. "Abbiamo l'ambizione di fare diventare Canegrate una città - si legge nell'incipit del suo programma elettorale - nel concreto, questo significa porre le condizioni affinchè vi siano tutti i servizi essenziali in cui ci si possa muovere all'interno di, da e per Canegrate in modo agevole e sostenibile in cui la Ferrovia sia un valore aggiunto e non un problema". Altre priorità da lui indicate sono mantenimento del verde, rigenerazione urbana e Piano urbano del traffico. Il suo unico sfidante, scelto da 'Canegrate nel cuore', si chiama anche lui Matteo, di cognome però fa Matteucci ed è sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. "Lavorare insieme per l bene comune - si legge nella parte introduttiva e compendiaria del suo programma elettorale - l'ambizione è di rendere Canegrate un paese più sicuro, più bello, più vivo ma anche più giusto dove nessuno deve sentirsi lasciato indietro".

I CANDIDATI DELLE DUE LISTE

CANEGRATE INSIEME : Stefano Buratti, Marco Fratto, Anna Garegnani, Sara Lurago, Federica Marcucci, Veronica Massara, Franca Meraviglia, Tommaso Pansardi, Stefano Sapone, Ilaria Sormani, Davide Spirito, Giorgia Testa, Maurizio Tornio, Isotta Ventura, Edoardo Zambon, Simone Zanichelli.

CANEGRATE NEL CUORE : Maria Angela Buttiglieri, Francesco Capriglione, Gianni Casero, Massimo Colombo, Patrizia De Longis, Gabriele Falcomer, Christian Fornara, Anna Griffini, Giovanni Ingrassia, Marco Loddo, Rossella Morelli, Alessandra Nicora, Rossella Orecchione, Carla Pagani, Deborah Russo, Annalisa Sormani.

