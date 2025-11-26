Lavori in parrocchia

La parrocchia è stata in questo periodo al centro di lavori di riqualificazione.

Un po' per la funzionalità, un po' per il decoro. La parrocchia di San Giorgio su Legnano è stata in questo periodo al centro di lavori di riqualificazione la cui entità e tipologia è stata descritta dallo stesso parroco don Antonio Ferrario: "la spesa sostenuta è di seimila Euro - spiega in una nota - abbiamo sistemato anche la copertura delle porte d'ingresso alla chiesa e una parte del tetto della chiesa del Crocifisso per una spesa complessiva di 24.888 Euro". Il parroco sangiorgese specifica ai fedeli che occorre ancora saldare l'impresa autrice dei lavori per mettere in sicurezza la cuspide del campanile che ha accusato qualche colpo a causa dell'usura del tempo ed è a rischio in caso di intemperie, facendo appello al buon cuore della comunità per un contributo.

