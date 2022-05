Sincronizzato: grande esordio

Comincia benissimo la stagione agonistica della Squadra di Nuoto Sincronizzato della Games Sport che ha come base la piscina di Cuggiono.

Comincia benissimo la stagione agonistica della Squadra di Nuoto Sincronizzato della Games Sport che ha come base la piscina di Cuggiono. Dopo due anni di stop dovuto al Covid-19 finalmente si è tornati alle gare e la prima occasione è stata domenica 15 maggio presso la piscina 'Pia Grande' di Monza per il 1° trofeo UISP 'I love sincro'. Una gara tanto attesa che ha infatti visto partecipare più di 300 atlete da tutta la Lombardia. Sotto l’attenta guida delle allenatrici Claudia Cattaneo e Francesca Ribolla nella categoria Esordienti A Marta Boschetti, Lucrezia Dell'Acqua e Sara Verdelli hanno conquistato il gradino più alto del podio nel trio. Un risultato prestigioso a cui ha fatto da eco il secondo posto nelle esibizioni a Squadra di Marta Boschetti, Giorgia Cosenza, Giulia Cosenza, Emma Manfredi, Vittoria Fiore Mantovani e Greta Lucrezia Gualdoni nella categoria Juniores, categoria dove sono passate solo in questa stagione, quindi un esordio nella classe superiore. Ottimo anche il quarto posto con Marta Boschetti e Giulia Cosenza e il sesto posto di Giorgia Cosenza e Emma Manfredi nel doppio Juniores. Un inizio promettente per un gruppo di atlete che potrete ammirare a breve in una esibizione con tutta la Squadra nel mese di giugno nella prestigiosa vasca scoperta olimpionica di Cuggiono.

