Intesa che funziona non si cambia. Anzi, si rinnova e potenzia. Il Comune di Magnago conferma la sua adesione al progetto di 'Controllo di Vicinato'.

Intesa che funziona non si cambia. Anzi, si rinnova e potenzia. Il Comune di Magnago conferma la sua adesione al progetto di 'Controllo di Vicinato' promosso dalla Prefettura di Milano. Un'intesa che consente, come ricorda lo stesso Comune all'interno della delibera con cui adotta il provvedimento, di "Stabilire in maniera chiara e univoca le azioni che i gruppi di cittadini possono svolgere nel rispetto dei principi e delle disposizioni normative in materia". Insomma, tutti uniti per la sicurezza ma a ognuno il suo ruolo. Che, per i cittadini, è quello di tenere le antenne ben puntate senza trasformarsi in sceriffi contribuendo cosi all'innalzamento degli standard di sicurezza all'interno della propria comunità. Il progetto non comporta oneri a carico dell'amministrazione comunale ed è stato adottato da Magnago fin dal 2018 con risultati apprezzabili.

