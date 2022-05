Un entusiasmante viaggio nella natura della Lombardia, in compagnia di due speleologi. Appuntamento sabato 21 maggio, alle 18.30, all'auditorium 'Paccagnini' di Castano.

Un entusiasmante viaggio nella natura della Lombardia, in compagnia di due speleologi. L'appuntamento è questo sabato (21 maggio), alle 18.30, presso la sala conferenze dell'auditorium 'Paccagnini' di Castano quando Sergio Negri e, appunto, gli speleologi Antonio Premazzi e Luana Aimar presenteranno 'Lombardia in Natura. Campo dei Fiori Underground'. Si tratta di un'opera collettiva di quindici fotografie naturalistiche, in cui ogni capitolo è dedicato a un'area naturale della regione. E i relatori, dunque, mostreranno il primo capitolo, di cui sono autori, conducendo i presenti alla scoperta delle numerose grotte che caratterizzano il monte Campo dei Fiori. Durante la serata, verranno proiettate immagini. L'ingresso è libero e, al termine, ci sarà la possibilità di fermarsi alla 'Festa del Sorriso' per una 'Special Pizza', animata dal duo 'Fatti Così', in compagnia del 'Fiore che Ride'. Prenotazione al numero 345/4586392.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!