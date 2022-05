CVPS Arluno: nuova ambulanza

Comitato Volontari Pronto Soccorso di Arluno: nuova ambulanza. Il nuovo mezzo sostituirà quello che è stato donato al Senegal.

Nato nel 1976, è divenuto in breve tempo un punto di riferimento per tutti gli arlunesi bisognosi di avere servizi di accompagnamento in strutture sanitarie del territorio. Da allora il Comitato Volontari Pronto Soccorso di Arluno ha compiuto molta strada. E, soprattutto, si è saputo conquistare l'affetto della cittadinanza. Non stupisce, quindi, che all'inaugurazione della nuova autoambulanza fossero presenti diversi cittadini. Il nuovo mezzo sostituirà quello che è stato donato al Senegal. Il sindaco Moreno Agolli ha voluto unirsi sia ai ringraziamenti per l'operato di quest'associazione che, nel corso degli anni, ha ampliato considerevolmente il numero dei suoi servizi intercettando a dovere le necessità dei cittadini sia per l'adozione del nuovo veicolo. "Siamo orgogliosi di avere quest'associazione sul territorio- ha ricordato - per la testimonianza di prossimità che porta a chi ha bisogno". Non è mancato un momento di emozione nel ricordare Salvatore Scaffazzillo scomparso nel 2020 e amico dell'associazione che a oggi conta oltre cento volontari.

