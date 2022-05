Yoga, pilates e dance tonik, grazie a Licia, Sheryl e Samira: "A Nosate Cuore di donna c'è!", come ha scritto proprio sulla sua pagina Facebook, appunto, l'associazione 'Cuore di Donna' (promotrice e organizzatrice dell'appuntamento).

Yoga, pilates e dance tonik, grazie a Licia, Sheryl e Samira: "A Nosate Cuore di donna c'è!", come ha scritto proprio sulla sua pagina Facebook, appunto, l'associazione 'Cuore di Donna' (promotrice e organizzatrice dell'appuntamento). Sì, perché sono state davvero tante le persone (donne, uomini e anche bambini) che hanno voluto essere presenti al pomeriggio di attività fisica e coinvolgimento andato 'in scena' davanti alla chiesetta di Santa Maria in Binda. "Un ringraziamento a tutti i partecipanti, per il bellissimo momento".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!