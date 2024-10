La location è stata l’area attorno alla chiesetta di Santa Maria in Binda a Nosate. Un po’ di riscaldamento, qualche indicazione e via... di spinning.

La location è stata l’area attorno alla chiesetta di Santa Maria in Binda a Nosate. Un po’ di riscaldamento, qualche indicazione e via... di spinning. Pronti, insomma, in sella e a pedalare, con l’ASD New Free Bike e grazie all’iniziativa organizzata dalla lista civica ‘Nosate Rinasce’. “Su una bici statica, dunque, si svolgono una serie di esercizi - spiega Monica Pessognelli - Nello specifico, per meglio far capire, è come un percorso al quale si aggiungono un po’ alla volta vari tasselli. Si comincia, infatti, con la pedalata più leggera e man mano si cresce di intensità”. Allenamenti che vedono alternarsi, insomma, vari momenti. “I benefici sono differenti - conclude - Oltre ad essere chiamiamolo una sfogo mentale, perché comunque ci si muove a ritmo di musica e si libera la testa, contemporaneamente si fa un’ottima e specifica attività fisica, che consente di mantenersi in forma ed ha significativi risultati per il proiprio corpo”.

SPINNING... ALL'ARIA APERTA



