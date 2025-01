Da Turbigo... ovunque: 25 anni di Kettlebell

L’anno: il 2000. Il paese: Turbigo. E poi, via via ecco anche tante altre città del territorio e più in generale di tutta Italia. 25 anni di impegno, passione, allenamenti e gare. 25 anni di Kettlebell.

L’anno: il 2000. Il paese: Turbigo. E poi, via via ecco anche tante altre città del territorio e più in generale di tutta Italia. 25 anni di impegno, passione, allenamenti e gare. 25 anni di Kettlebell. “Le emozioni oggi sono davvero grandi - commenta Oleh Ilika, pluricampione e allenatore, colui che ha portato questa disciplina nel nostro Paese - Il tempo, come si dice, è volato; sembra ieri, infatti, che abbiamo iniziato e guardate dove siamo arrivati”. Un lungo viaggio, insomma, fatto di tanti momenti e ovviamente di ricordi. “Mi viene in mente ancora la prima uscita ufficiale, nel 2004, del team della Nazionale Italiana in Germania: sollevavamo pochissimo, però da quell’istante è stato un vero e proprio crescendo, centrando il terzo posto ai campionati del Mondo nel 2009 in Ucraina e salendo sul gradino più alto del podio, invece, nel 2012 sempre in Germania”. E sono solo alcuni degli appuntamenti impressi nella memoria e nel cuore. “Perché tante cose sono state fatte, ma tante ancora ne vogliamo fare - conclude Oleh - Vogliamo andare avanti a crescere, infatti, portando sempre più persone a conoscere e vivere questo sport molto bello. Una disciplina che aiuta sia il fisico sia la mente. Come mi piace dire: abbiamo percorso soltanto un tratto di strada, ora camminiamo e facciamolo assieme sul resto del percorso”.

DA TURBIGO IN TUTTA ITALIA: 25 ANNI DI KETTLEBELL



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!