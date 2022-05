'Aia'... in piazza Sant'Ambrogio

La location è stata quella della centralissima piazza Sant'Ambrogio a Vanzaghello. Per tutta la domenica appena passata ecco, infatti, l'iniziativa 'Aia in Piazza'.

La location è stata quella della centralissima piazza Sant'Ambrogio a Vanzaghello. Stand, espositori, hobbisti, produttori agricoli, trattori, cibo e poi i più classici e tradizionali animali da cortile o da allevamento. 'Aia in Piazza': questo, allora, il titolo dell'iniziativa. Una domenica pensata e studiata proprio per tutti, piccoli e grandi. L'occasione per ritrovarsi, stare assieme e provare anche qualche esperienza davvero unica e particolare.

STAND, ANIMALI E TRATTORI: 'AIA IN PIAZZA'



