Prevenire prima che curare. Il Comune di Vanzaghello e l'Associazione Altomilanese per la diagnostica vascolare per dichiarare guerra all'ictus.

Prevenire prima che curare. E diffondere una cultura di tutela della salute. Guarda lontano il progetto che il Comune di Vanzaghello ha deciso di mettere in pista con l'Associazione Altomilanese di diagnostica vascolare per dichiarare guerra all'ictus. L'iniziativa si rivolge a persone di età compresa tra 60 e 80 anni. Prima è previsto un incontro pubblico sulle malattie vascolari, poi uno screening vero e proprio. "Il Comune - spiega la delibera di giunta che adotta il progetto - ha ritenuto opportuno prevedere sul territorio una campagna di prevenzione sanitaria dell'ictus cerebrale mediante screening ecodoppler carotideo nei confronti della popolazione di Vanzaghello che si trova in una fascia d'età a rischio". Per lo svolgimento dell'iniziativa preventiva è stata scelta la sede del centro civico di piazza Pertini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!