Corso di disostruzione pediatrica

Disostruzione pediatrica e primo soccorso: conoscere e imparare, così da essere pronti ad intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree del tuo bambino. Ma anche le dieci regole del sonno sicuro del neonato e molto altro ancora. Un importante appuntamento, allora, in sala civica a Vanzaghello con il corso promosso dalla Croce Azzurra Buscate. "Grazie a tutto il gruppo per essere un punto di riferimento fondamentale nel nostro paese e nel territorio intero - hanno scritto dall'Amministrazione comunale - Sempre a fianco dei cittadini. Sempre in prima linea per dare il loro aiuto e contributo".

