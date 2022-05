La 'tre giorni' di Patronale

Tre giorni di appuntamenti, momenti religiosi, animazione e coinvolgimento. Tutto pronto a Vanzaghello per la 'Festa Patronale'. Appuntamento il 28, 29 e 30 maggio.

Tre giorni di appuntamenti, momenti religiosi, animazione e coinvolgimento. Tutto pronto a Vanzaghello per la 'Festa Patronale'. Il programma, allora, prevede sabato 28 maggio, dalle 18 a mezzanotte, 'Sagra della luganiga & Street Food', banco di beneficenza, parco giochi gonfiabili e, alle 21, il concerto del Complesso Bandistico Vanzaghellese. Domenica 29, invece, si comincerà alle 10 con la Santa Messa e, seguire, corteo e inaugurazione della vetrata artistica a ricordo del dottor Luciano Calloni; ancora, dalle 11.30 alle 18 street food, banco di beneficenza e parco giochi gonfiabili, mentre dalle 15 alle 16 sarà la volta di 'Coloriamo la pizza' (a cura della pizzeria 'L'Arte della Pizza') e dalle 16 alle 17 esibizione di 'Danza Aerea' ('B.Fly Projet'). Alle 19.30, poi, spazio alla processione mariana e, dalle 20.45 a mezzanotte, street food, banco di beneficenza e parco giochi gonfiabili. Nel mezzo, alle 21, intrattenimento musica&danza ('La Fenice Spettacolo') e, alle 22.15, fuochi artificiali. Ma, come detto, non è finita qui, perché altri appuntamenti sono in calendario per lunedì 30: dalle 11 a mezzanotte, infatti, ecco la 'Sagra della luganiga & Street Food', banco di beneficenza e parco giochi gonfiabili; dalle 16 alle 17, invece, toccherà all'esibizione di 'Danza Aerea' e pratica guidata e, alle 21, intrattenimento musicale con 'La Locanda delle Ipotesi'. Domenica 29 e lunedì 30, inoltre, sottoscrizione a favore del Complesso Bandistico Vanzaghellese.

