La lista di Dario Candiani

Tre rappresentanti per ognuno dei quattro gruppi (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e 'SiAmo Magnago e Bienate'). Tutti i nomi della lista di Dario Candiani.

Tre rappresentanti per ognuno dei quattro gruppi (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e 'SiAmo Magnago e Bienate'); quattro donne e otto uomini, poi, pronti a correre alle prossime elezioni comunali del 12 giugno. Dopo, insomma, la presentazione del candidato sindaco (Dario Candiani), ecco ora i singoli componenti della lista 'Insieme per Magnago e Bienate'. "Una squadra costruita partendo dalle professionalità, dall'esperienza, dalle qualità e dalla volontà di ciascuno di scendere in campo per costruire il presente e il futuro del capoluogo e della frazione - commentano - Persone che hanno deciso di mettersi al servizio della nostra comunità e che daranno un importante e fondamentale contributo. Lo ribadiamo, i nostri capisaldi sono e saranno le cosiddette quattro 'S', ossia salute, intesa come cura del cittadino, dell'ambiente e di ciò che ne consegue, quindi sicurezza, per creare quel senso di tranquillità in paese, scuola (l'istruzione è importantissima) e sport, ulteriore e fondamentale tassello, che va di pari passo con gli altri". Ma, venendo adesso al gruppo nello specifico, al suo interno ci sono: Federica Berlanda, Emanuele Brunini e Massimo Riondato ('SiAmo Magnago e Bienate'), Tiziana Candiani Valentina Fasani e Paolo Franco Bonini (Forza Italia), Franco Piantanida, Carlo Donghi e Kevin Re (Lega), Maria Grazia Ragona, Salvatore Miceli e Giacomo Redolfi (Fratelli d'Italia).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!