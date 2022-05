Chiesa della Colorina: pianta e targa

Un nuovo albero che nasce è una nuova speranza che fiorisce. Movimento Terza Età della Diocesi di Milano e Comunità Pastorale di San Fermo martire vogliono dimostrare che le due dimensioni si possono perfettamente intrecciare.

Un nuovo albero che nasce è una nuova speranza che fiorisce. Movimento Terza Età della Diocesi di Milano e Comunità Pastorale di San Fermo martire vogliono dimostrare che le due dimensioni si possono perfettamente intrecciare. E lo fanno organizzando per sabato 21 maggio alle 15.30 nel cortile area verde della Chiesa della Colorina una piantumazione di nuove essenze. L'iniziativa è al servizio di due scopi: festeggiare il cinquantesimo anno di vita del Movimento Terza Età e ricordare tutte le vittime del Covid-19. "Nei pressi della piccola quercia piantata per l'occasione - spiegano i promotori dell'iniziativa - verrà posata e benedetta la targa a ricordo, seguiranno momenti di festa con interventi dei bambini della scuola elementare e momenti di musica e canto, un pomeriggio da trascorrere insieme per ritrovare il senso di unità della nostra comunità".

