Le mostre saranno visitabili durante gli orari di apertura del comune.

Due mostre, altrettante occasioni di conoscere più nel profondo il comune. Nerviano spalanca le porte da venerdì 29 novembre, ma con inaugurazione sabato 30 alle 11, a due iniziative messe in pista dal Fotoclub La Rotondina nella foresteria del municipio. La prima si intitola "Flusso vitale" e consiste, come spiegano gli organizzatori, in "immagini riprese durante la realizzazione del murale di Cheone per il progetto "La città dipinta". La seconda, invece, è stata chiamata "Scorci di Nerviano" ed è realizzata da Giovanni Rombi, socio del circolo fotografico, per raccontare Nerviano "in un modo insolito e curioso con la tecnica fotografica dell'acquarello digitale". Le mostre saranno visitabili durante gli orari di apertura del comune.

