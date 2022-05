Di corsa o camminando alla 'Su e Giò par Nusà'

Il tempo incerto non ha fermato la voglia di ritrovarsi, stare insieme, correre o camminare. Tanti i partecipanti alla 18^ 'Su e Giò par Nusà'.

Pioggia, sole e, poi, ancora nuvole, ma non fa nulla. Già, perché non è bastato di certo un po' di tempo incerto a fermare la voglia di stare insieme, correre o camminare in occasione dell'ormai classica e tradizionale 'Su e Giò par Nusà'. E, allora, tutti ai nastri di partenza domenica 8 maggio, appunto pronti a vivere assieme la 18^ edizione di un appuntamento che, ogni volta, richiama partecipanti dal paese e dall'intero territorio. "Grazie a quanti hanno voluto essere presenti - scrivono dalla Fiaccolata Nosatese, organizzatore della manifestazione - E un ringraziamento particolare ai nostri sponsor e ai supporter CentoXCento Phone, Caffè Italia, Roberto Cattaneo, Comune di Nosate, Protezione Civile di Castano e dottor Cardinali per il servizio medico".

