Giovanissimi alla 3^ Propaganda

Prosegue a pieno ritmo l’attività degli atleti della Società Sportiva Games Sport e domenica 8 maggio è toccato ai 'piccoli' categoria Giovanissimi, quindi nati nel 2013 e 2014. Sotto gli occhi attenti degli allenatori Cecilia Panza e Beppe Cantone gli atleti hanno solcato le acque della piscina 'Daniela Samuele' di Milano per la 3^ Manifestazione Propaganda. Tra i risultati spicca il primo posto di Erika Tarzia nei 25 mt. rana con il tempo di 29”90, ma sono comunque significative le prestazioni di tutti i partecipanti: Serena Carotenuto 50m stile, Alice Canepari 50m stile, Simone Calloni 25m Farfalla, Mattia Ceriotti 25m Farfalla, Luca Verdelli 25m Farfalla, Giovanni Calcaterra 50m Rana e Giulio Esposto 25m Farfalla. Come di consueto nelle manifestazioni Propaganda i Giovanissimi dovevano anche effettuare una prova didattica di salvamento, ovvero un esercizio che che simula la nuotata del bagnino in caso di onde in mare, dovendo percorrere 25m a stile con un ostacolo di 70 cm per il lungo in mezzo alla vasca da sottopassare. Partenza con il tuffo di testa. In attesa della prossima gara proseguono gli allenamenti presso la piscina di Cuggiono, base e sede della società sportiva cuggionese.

