Bizeta: specialista di luce e gas

Bizeta Service SNC è un partner di Enercom Luce e Gas, società presente da oltre 70 anni nel settore energetico e specializzata nella vendita di luce e gas. Bizeta accompagna i clienti nella gestione delle esigenze legate al cambio fornitore del servizio, voltura semplice o per decesso, oppure, nel caso di prima attivazione o subentro, segue le fasi di allacciamento gas ed energia elettrica; inoltre, offre servizi per un cambio prodotto, per la rateizzazione delle bollette, per informazioni e assistenza sul contratto. I consulenti Bizeta, grazie all’esperienza maturata in dieci anni di attività, rappresentano il vero valore aggiunto in grado di offrire ai clienti l’affidabilità di un partner efficiente e disponibile ad ascoltare e risolvere tutte le esigenze e preoccupazioni, soprattutto in un momento così difficile per il mercato dove il prezzo della materia prima, dopo aver toccato il minimo storico durante la primavera/estate 2020, ha avuto un crescendo continuo raggiungendo un picco nel mese di dicembre 2021, recentemente superato dai valori di marzo 2022. Tra i servizi offerti al cliente c’è la possibilità di acquistare nei punti vendita prodotti di efficienza energetica quali bici elettriche, monopattini e lampadine a led. Inoltre, i clienti potranno risparmiare sull’energia di casa con una nuova caldaia o climatizzatore, da oggi ancora più conveniente grazie alla cessione del credito con sconto in fattura del 65%. Tutti i servizi sono a disposizione dei clienti presso le sedi di Castano Primo e Galliate o sul sito www.luce-gas-bizeta.com

