'Gran Premio dei Colori'

Un invito rivolto a tutti i bambini dai 6 agli 11 anni amanti della pittura... e delle gare! Sì, perchè l’iniziativa dell’AGI Associazione Genitori Inveruno è davvero molto bella e coinvolgente. Si svolgerà sabato 7 maggio, dalle 15 alle 18, e permetterà di cimintarsi o in una sfida colorata o in una sfida ‘automobilistica’. “Per i piloti più spericolati ci sarà una gara di auto a squadre (5 bambini per squadra), la macchina la mettiamo noi, voi dovete solo colorarla! - spiegano dal gruppo - Per gli artisti ci sarà invece un corso di pittura con l’Atelier Studio di Pittura e Decorazione”. Il contributo richiesto è di 10 euro a bambino, in caso di maltempo l’evento, previsto nel parco inverunese, sarà rimandato. Tenetevi pronti... pennelli e volante... e ‘via alla sfida’!

