Prove di tiro con l'arco

Due appuntamenti con la Compagnia 'Arcieri della Rocca 04Aroc' al campo di tiro all'aperto dietro la scuola Materna di via Giolitti a Castano

Provare e cimentarsi nel tiro con l'arco: l'appuntamento, o meglio gli appuntamenti, allora, che fanno al caso vostro sono in calendario il 14 e 28 maggio, dalle 14.30 alle 18, quando la Compagnia 'Arcieri della Rocca 04Aroc' organizzerà 'Campo Aperto 04Aroc', con ingressi e prove gratuite. L'iniziativa si svolgerà, appunto, al campo di tiro all'aperto dietro la scuola Materna di via Giolitti a Castano e qui, grandi e piccini, avranno modo di vivere l'esperienza del tiro con l'arco, immersi nella natura e seguiti da istruttori federali FIARC. L'ingresso è libero (per i gruppi, è consigliato l'appuntamento inviando una mail a info [at] arcieridellarocca [dot] it).

