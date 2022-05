La squadra di Gianluca Marta

I primi ad ufficializzare il candidato sindaco (Gianluca Marta) e i primi anche a presentare i componenti della lista. Ecco, allora, tutti i nomi di 'Progetto:Cambiare'.

I primi ad ufficializzare il candidato sindaco (Gianluca Marta) e i primi anche a presentare tutti i componenti della lista (domenica 8 maggio, dalle 10, in piazza D'Armi) che, il prossimo 12 giugno, sarà alle urne. Una squadra, alla fine, costruita sull'esperienza, la professionalità e le qualità umane quella di 'Progetto:Cambiare - Continuiamo il cambiamento per Magnago e Bienate' (l'attuale gruppo di maggioranza in consiglio comunale); un mix di conferme, insomma, per proseguire il percorso cominciato dieci anni fa, e di volti nuovi, che hanno deciso di scendere in campo, in prima persona, per costruire il presente e il futuro del capoluogo e della frazione. Più precisamente, allora, ecco, accanto appunto a Gianluca Marta, Carla Picco (sindaco uscente), quindi Andrea Scampini, Massimo Rogora, Fabio Alfano, Lorena Ziprandi, Paola Zavattaro, Federica Berretti, Paolo Rolla, Luca Grassi, Manuela Lietti, Romina Colombo e Gabriele Colombo. "Persone di ottime capacità e che arrivano da ambiti differenti - commentano dallo stesso gruppo - Ognuna avrà modo, pertanto, di dare il suo importante e fondamentale contributo".

