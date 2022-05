In bicicletta e pompiere

Pro Loco San Giorgio: sabato 14 maggio 'Corso di educazione stradale - Tutti in bicicletta, ma in sicurezza'; domenica 15 'Una giornata da pompiere'.

Un weekend all’insegna del divertimento con la Pro Loco di San Giorgio su Legnano. Si comincerà, allora, sabato 14 maggio, con 'Corso di educazione stradale - Tutti in bicicletta, ma in sicurezza', evento organizzato in collaborazione con la Polizia Locale di San Giorgio e Canegrata. Più precisamente, l'appuntamento vedrà, al mattino, il corso teorico tenuto, appunto, per illustrare ai bambini presenti le regole della strada e come affrontarla senza paura, ma con responsabilità; mentre, nel pomeriggio, spazio alla parte pratica (in piazza Mercato), durante la quale muniti di bicicletta e casco, si proverà quanto imparato nella mattinata, cimentandosi in minipercorsi a tema. "L’iniziativa è adatta ed aperta ai bimbi dai 6 agli 11 anni - spiegano i promotori - E al termine verrà consegnato a tutti i partecipanti un attestato. Non solo corso e prova pratica, bensì occasioni per stare assieme, visto che sempre al pomeriggio sarà presente Cristina con uno stand di dolci e frittelle per una dolce merenda". Quindi, domenica 15, sarà la volta di 'Una giornata da pompiere' (in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Legnano). "Dalle 10 alle 18, in piazza Mercato - concludono dalla Pro Loco - spazio a giochi e gonfiabili, attività con percorso a tema e molto altro. Inoltre, ci sarà anche la possibilità di pranzare sotto lo stand adibito con birra e panini o fare merenda con i dolci di Cristina. E, in questa occasione, inoltre, continuerà l'iniziativa 'Vieni, scatta e divertiti insieme a noi': chi vorrà, infatti, potrà farsi fotografare in una cornice a tema pompieri, con le immagini che saranno poi postate sui social @prolocosangiorgiosl".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!