Fiaccolata... la carica dei 150

Festa della Mamma in Parrocchia a Vanzaghello. Domenica 8 maggio, ecco una serie di appuntamenti per ritrovarsi, stare insieme e divertirsi.

Manca ancora un mese e mezzo, ma già a Vanzaghello sono cominciati i preparativi per la Festa Patronale che, stando alle attuali disposizioni per quanto riguarda l'emergenza Covid, potrà tornare a svolgersi in maniera tradizionale, quindi con la presenza ai vari eventi in programma.