Si intitola 'A tema libero', la mostra fotografica (Foto in Villa 2022') dei soci di 'Sfumature Castanesi' in programma dal 7 al 15 maggio (dalle 15 alle 18) a Castano.

Si intitola 'A tema libero', la mostra fotografica (Foto in Villa 2022'; col patrocinio del Comune e della Pro Loco) dei soci di 'Sfumature Castanesi' in programma dal 7 al 15 maggio (dalle 15 alle 18) a Castano. Ma prima (il 6 maggio, alle 21), ecco l'inaugurazione in Villa Rusconi, durante la quale verranno anche premiati 2 fotografi castanesi; e, poi, il 13 maggio, toccherà al fotografo Fabio Cadrano che presenterà una serie di audiovisivi.

